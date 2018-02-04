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    04 Şubat 2018, Pazar
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    ile yenişemedi

    Liverpool ile Tottenham yenişemedi

    İngiltere 'in 26. haftasında ile arasındaki karşılaşma 2-2 berabere bitti

    İngiltere 'in 26. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

    Ligin üst sıralarında yer alan iki ekibin karşılaştığı mücadelede Liverpool, Anfield Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

    Karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Muhammed Salah, Liverpool'u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

    Rakibine 80. dakikada Victor Wanyama'nın golüyle cevap veren konuk takım, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 87. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan , Tottenham'ın öne geçmesini sağlayamadı.

    Liverpool'da 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Salah, attığı golle takımını 2-1 öne taşıdı. Mücadelenin 90+5. dakikasında bir kez daha penaltı kazanan Tottenham, bu defa rakip fileleri havalandıran Kane ile durumu 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Böylece Kane, Premier Lig'deki 100. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla Liverpool 51, Tottenham 49 puana çıktı.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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