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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Wenger'den yorumu...

    Wenger'den Mesut Özil yorumu...

    İngiltere ekiplerinden 'ın teknik direktörü , 'in yeni imzaladığı sözleşme için "en ucuz seçenek" ifadesini kullandı.

    Fransız teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in takımdan ayrılması seçeneğiyle karşılaştırıldığında haftalık 350 bin sterlin maaş alacağı yeni sözleşmenin kulüp için daha makul olduğunu kaydetti.

    'dan haftalık 500 bin sterlin kazanan 'in ardından 'i 'in en pahalı futbolcusu konumuna getiren anlaşmayı değerlendiren Wenger, "Futbolcunun gitmesine izin versek aynı kalitede başka birini almak zorundayız. Bu futbolcunun isteyeceği maaş benzer olacak fakat bir de bonservis ödeyeceğiz. Özil, bizim için en ucuz seçenekti." diye konuştu.

    Ara transferde alınan Pierre-Emerick Aubameyang ve 'ın haftalık 180 bin sterlin kazandığı 'da takım içi dengelerle ilgili soru üzerine Wenger, bütün futbolcularının iyi maaş aldığını savundu.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:40
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