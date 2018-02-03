Wenger'den Mesut Özil yorumu...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Arsene Wenger, Mesut Özil'in yeni imzaladığı sözleşme için "en ucuz seçenek" ifadesini kullandı.
Fransız teknik adam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in takımdan ayrılması seçeneğiyle karşılaştırıldığında haftalık 350 bin sterlin maaş alacağı yeni sözleşmenin kulüp için daha makul olduğunu kaydetti.
Manchester United'dan haftalık 500 bin sterlin kazanan Alexis Sanchez'in ardından Mesut Özil'i Premier Lig'in en pahalı futbolcusu konumuna getiren anlaşmayı değerlendiren Wenger, "Futbolcunun gitmesine izin versek aynı kalitede başka birini almak zorundayız. Bu futbolcunun isteyeceği maaş benzer olacak fakat bir de bonservis ödeyeceğiz. Özil, bizim için en ucuz seçenekti." diye konuştu.
Ara transferde alınan Pierre-Emerick Aubameyang ve Henrikh Mkhitaryan'ın haftalık 180 bin sterlin kazandığı Arsenal'da takım içi dengelerle ilgili soru üzerine Wenger, bütün futbolcularının iyi maaş aldığını savundu.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:40
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Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
Wenger'den Mesut Özil yorumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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