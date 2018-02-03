Mourinho: Çeneni kapa ve imzala!
Kendine özgü karakteri ve ilginç demeçleriyle bilinen Jose Mourinho, öğrencisi Fellaini ile arasında geçen diyaloğu açıkladı.
Fellaini ile yaz transfer sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar bu bölge için Gary Medel'i tercih ederken Galatasaray da Fernando Reges'i kadrosuna katarak Fellaini'yi gündeminden çıkarmıştı.
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, öğrencisi Marouane Fellaini'ye yüklendi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına rağmen henüz kontrat imzalamaya yanaşmayan Belçikalı oyuncuya tepki büyük...
Manchester United'ın çarşamba günü Tottenham'a 2-0 yenildiği lig maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, hocası Mourinho'dan tepki aldı. Mourinho, Fellaini ile arasında geçen diyaloğu basın toplantısında anlattı.
Mourinho, "Ona dün sözleşmesini imzalayıp çenesini kapamasını söyledim. Bu kadar kumar olmaz. Sakatlığının boyutu ortaya çıkmadan imzayı at diye konuştum" dedi.
Fellaini'nin önemli bir futbolcu olduğuna parmak basan dünyaca ünlü çalıştırıcı," Çapraz bağlarında kopma yok; ona ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. Onsuz birçok önemli maç oynayacağız. 2, 3, 4 bekli de 5 hafta... Süre veremem" diye konuştu.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:03
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Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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