CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mourinho: Çeneni kapa ve imzala!

    Mourinho: Çeneni kapa ve imzala!

    Kendine özgü karakteri ve ilginç demeçleriyle bilinen , öğrencisi Fellaini ile arasında geçen diyaloğu açıkladı.

    Fellaini ile yaz transfer sezonunda ve ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar bu bölge için 'i tercih ederken Galatasaray da Fernando Reges'i kadrosuna katarak Fellaini'yi gündeminden çıkarmıştı.

    Teknik Direktörü , öğrencisi 'ye yüklendi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına rağmen henüz kontrat imzalamaya yanaşmayan Belçikalı oyuncuya tepki büyük...

    Manchester United'ın çarşamba günü Tottenham'a 2-0 yenildiği lig maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, hocası Mourinho'dan tepki aldı. Mourinho, Fellaini ile arasında geçen diyaloğu basın toplantısında anlattı.

    Mourinho, "Ona dün sözleşmesini imzalayıp çenesini kapamasını söyledim. Bu kadar kumar olmaz. Sakatlığının boyutu ortaya çıkmadan imzayı at diye konuştum" dedi.

    Fellaini'nin önemli bir futbolcu olduğuna parmak basan dünyaca ünlü çalıştırıcı," Çapraz bağlarında kopma yok; ona ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. Onsuz birçok önemli maç oynayacağız. 2, 3, 4 bekli de 5 hafta... Süre veremem" diye konuştu.


    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mourinho: Çeneni kapa ve imzala! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN