Mourinho: Çeneni kapa ve imzala!

Fellaini ile yaz transfer sezonunda Galatasaray ve Beşiktaş ilgilenmişti. Siyah-beyazlılar bu bölge için Gary Medel'i tercih ederken Galatasaray da Fernando Reges'i kadrosuna katarak Fellaini'yi gündeminden çıkarmıştı.



Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, öğrencisi Marouane Fellaini'ye yüklendi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına rağmen henüz kontrat imzalamaya yanaşmayan Belçikalı oyuncuya tepki büyük...



Manchester United'ın çarşamba günü Tottenham'a 2-0 yenildiği lig maçında sakatlanan tecrübeli oyuncu, hocası Mourinho'dan tepki aldı. Mourinho, Fellaini ile arasında geçen diyaloğu basın toplantısında anlattı.



Mourinho, "Ona dün sözleşmesini imzalayıp çenesini kapamasını söyledim. Bu kadar kumar olmaz. Sakatlığının boyutu ortaya çıkmadan imzayı at diye konuştum" dedi.



Fellaini'nin önemli bir futbolcu olduğuna parmak basan dünyaca ünlü çalıştırıcı," Çapraz bağlarında kopma yok; ona ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor. Onsuz birçok önemli maç oynayacağız. 2, 3, 4 bekli de 5 hafta... Süre veremem" diye konuştu.





