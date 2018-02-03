Manchester United zorlanmadı

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester United, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yendi.

Ligin 26. hafta karşılaşmasında ikinci sırada yer alan Manchester United, kümede kalma mücadelesi veren Huddersfield Town'u Old Trafford Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen müsabakanın ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Manchester United, 55. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. 68'inci dakikada penaltı kazanan Manchester United'da topun başına geçen yeni transfer Şilili Alexis Sanchez'in şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Boşta kalan topu tamamlayan Sanchez, farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester United, rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki puan farkını 13'e düşürdü. Huddersfield Town ise 24 puanla 19'uncu sırada kaldı.