Arsenal, Ramsey ile kazandı
Arsenal, Aaron Ramsey'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Everton'ı 5-1 yendi. Cenk Tosun, yedek soyunduğu maçta 78. dakikada oyuna girdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti.
Ligin 26. hafta karşılaşmasında üst sıralara çıkma mücadelesi veren Arsenal, orta sıralarda yer alan Everton'ı Emirates Stadı'nda ağırladı.
Karşılaşmaya atak başlayan Arsenal, 6'ncı ve 19'uncu dakikada Aaron Ramsey, 14'üncü dakikada Laurent Koscielny ve 37'nci dakika yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İkinci yarının 74. dakikasında Ramsey ile bir gol daha bulan Arsenal, rakibini 5-1 mağlup etti. Everton'ın tek golünü, 64. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Ramsey, karşılaşmada 3 gol atarak hat trick yaptı.
Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 78. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Arsenal, puanını 45'e çıkararak 6'ncı sıradaki yerini korudu. Everton ise 31 puanla 10'uncu sırada kaldı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:51
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Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
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Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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