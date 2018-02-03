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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Ramsey ile kazandı

    <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a>, Ramsey ile kazandı

    , 'in hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Everton'ı 5-1 yendi. , yedek soyunduğu maçta 78. dakikada oyuna girdi.

    ekiplerinden , konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti.

    Ligin 26. hafta karşılaşmasında üst sıralara çıkma mücadelesi veren , orta sıralarda yer alan Everton'ı Emirates Stadı'nda ağırladı.

    Karşılaşmaya atak başlayan Arsenal, 6'ncı ve 19'uncu dakikada , 14'üncü dakikada Laurent Koscielny ve 37'nci dakika yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

    İkinci yarının 74. dakikasında Ramsey ile bir gol daha bulan Arsenal, rakibini 5-1 mağlup etti. Everton'ın tek golünü, 64. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Ramsey, karşılaşmada 3 gol atarak hat trick yaptı.

    Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu , 78. dakikada 'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Bu sonuçla Arsenal, puanını 45'e çıkararak 6'ncı sıradaki yerini korudu. Everton ise 31 puanla 10'uncu sırada kaldı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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