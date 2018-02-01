Mesut Özil, Arsenal tarihine geçti!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Mesut'un bu yaz bitecek kontratı uzatıldı. Mesut da Twitter hesabından, 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiliz basını, vergi öncesi haftalık 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 850 bin lira) maaş alacağını öne sürdüğü Mesut'un, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacağını paylaştı.

Londra ekibinin, 2013 yazında 47 milyon avro karşılığında Real Madrid'den renklerine bağladığı Mesut, Arsenal formasıyla çıktığı 182 maçta 36 gol ve 61 asist üretti.

Almanya Milli Takımı formasını 88 kez giyen Mesut, bu sezon İngiltere Premier Lig'de 20 karşılaşmada oynadı ve 4 gol, 7 asiste imza attı.