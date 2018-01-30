Emre Can attı, Liverpool kazandı
Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, takımı Liverpool'un Huddersfield Town'u 3-0 yendiği maçın ilk golünü kaydetti
İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, takımının Huddersfield Town'u 3-0 yendiği karşılaşmada gol attı.
Huddersfield Town, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool'u ağırladı. Liverpool, Emre Can'ın 26, Firmino 45+1 ve Salah'ın (penaltı) 78. dakikadaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligin son sırasındaki Swansea City, konuk ettiği Arsenal'i, Clucas (2) ve Jordan Ayew'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Teknik direktörlüğünü, bir dönem Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) çalıştıran Carlos Carvalhal'ın yaptığı Swansea City, geçen hafta aldığı Liverpool galibiyetinden sonra Arsenal'i de yendi.
West Ham United-Crystal Palace mücadelesi ise 1-1 sonuçlandı.
Puan tablosunun 4. basamağındaki Liverpool, paunını 50'ye çıkarırken, Arsenal 42 puanda kaldı.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:36
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Özbek de Galatasaray da kaybetti
Toplam 8
Yorum
tolga her gelen başkan bunu yaptı 250 milyon euronun kefaletini üslendi adnan polat ne oldu bilader ona arkadaş dursun kulubu daha batırdı daha
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Özbek de Galatasaray da kaybetti
Toplam 8
Yorum
coşkun90 böyle abidik gubidik insanlar galatasaray düşmanları
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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