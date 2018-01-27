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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    farklı kazandı

    Manchester United farklı kazandı

    dördüncü tur maçında , deplasmanda Yeovil'i 4-0 yendi.

    , Huish Park Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 41. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın 61. dakikasında ile iki farklı üstünlüğü yakalayan konuk ekip, 89. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada 'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Manchester ekibi bu sonuçla beşinci tura yükseldi.

    Bu arada, Manchester United'ın ara transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı Şilili yıldız , ilk onbirde başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Lingard'a bıraktı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:04
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