Manchester United farklı kazandı
İngiltere Federasyon Kupası dördüncü tur maçında Manchester United, deplasmanda Yeovil'i 4-0 yendi.
Manchester United, Huish Park Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 41. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Ander Herrera ile iki farklı üstünlüğü yakalayan konuk ekip, 89. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Manchester ekibi bu sonuçla beşinci tura yükseldi.
Bu arada, Manchester United'ın ara transfer döneminde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, ilk onbirde başladığı mücadelenin 72. dakikasında yerini Lingard'a bıraktı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:04
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Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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