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    26 Ocak 2018, Cuma
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    , Carrillo ile sözleşme imzaladı

    Southampton, Carrillo ile sözleşme imzaladı

    ekiplerinden , Arjantinli futbolcu 'yu 2021 yılına kadar renklerine bağladı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü futbolcuyla 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.

    İngiliz basını, Southampton'ın Carrillo için Monaco'ya 22 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.

    Arjantin'in Estudiantes takımından 2015 yılında Monaco'ya transfer olan Carrillo, Fransız temsilcisinde 95 maça çıkıp 21 gol kaydetti.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:48
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