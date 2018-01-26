Southampton, Carrillo ile sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, Arjantinli futbolcu Guido Carrillo'yu 2021 yılına kadar renklerine bağladı.
Southampton Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki golcü futbolcuyla 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarına yer verilmedi.
İngiliz basını, Southampton'ın Carrillo için Monaco'ya 22 milyon avro bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
Arjantin'in Estudiantes takımından 2015 yılında Monaco'ya transfer olan Carrillo, Fransız temsilcisinde 95 maça çıkıp 21 gol kaydetti.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:48
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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