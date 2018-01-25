Manchester United 'Mourinho ile devam' dedi
?İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı ve bir yıl da opsiyon eklendiği açıklandı.
Jose Mourinho imza töreninde yaptığı açıklamada, "Manchester United'ın teknik direktörü olduğum için onurlu ve gururluyum. Kulübün sahiplerine çalışkanlığımın ve özverimin farkında oldukları için teşekkür ederim. Onların güvenini hissetiğim için çok mutluyum" dedi.
Tecrübeli teknik adamın yönettiği Manchester United bu sezon İngiltere Premier Lig'de lider Manchester City'nin 12 puan arkasında 2'nci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu lider olarak tamamlamış ve son 16 turunda Sevilla ile eşleşmişti.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:25
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
Manchester United 'Mourinho ile devam' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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