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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'Mourinho ile devam' dedi

    Manchester United 'Mourinho ile devam' dedi

    ? ekiplerinden , teknik direktör 'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığı ve bir yıl da opsiyon eklendiği açıklandı.
    imza töreninde yaptığı açıklamada, "'ın teknik direktörü olduğum için onurlu ve gururluyum. Kulübün sahiplerine çalışkanlığımın ve özverimin farkında oldukları için teşekkür ederim. Onların güvenini hissetiğim için çok mutluyum" dedi.

    Tecrübeli teknik adamın yönettiği Manchester United bu sezon 'de lider Manchester City'nin 12 puan arkasında 2'nci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu lider olarak tamamlamış ve son 16 turunda Sevilla ile eşleşmişti.



    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:25
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