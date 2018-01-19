"İstanbul'a dönüyordum, Fikret Orman geri çevirdi"

Liverpool Echo'ya özel bir röportaj veren Cenk Tosun, görüşmelerin beklediğinden uzun sürmesi nedeniyle transferin tıkandığını düşünmeye başladığını ve bu nedenle ziyaretini uzatmadan Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Yıldız golcü, uzayan transfer görüşmeleri sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yeni yıla Londrada girmek için önceden plan yapmıştım. Transfer görüşmeleri başladı fakat beklediğimden daha uzun sürdü. Herhangi bir ilerleme olmuyordu. İstanbul'a dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan Fikret Orman beni aradı ve Everton'la kontrat görüşmeleine başlamam için Liverpool' gitmem gerektiğini söyledi."



