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    19 Ocak 2018, Cuma
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    "İstanbul'a dönüyordum, geri çevirdi"

    "İstanbul'a dönüyordum, Fikret Orman geri çevirdi"

    'tan ekibi Everton'a transfer olan , Ada basınına yaptığı açıklamada transferiyle ilgili bilinmeyen bir detayı dile getirdi.

    Liverpool Echo'ya özel bir röportaj veren , görüşmelerin beklediğinden uzun sürmesi nedeniyle transferin tıkandığını düşünmeye başladığını ve bu nedenle ziyaretini uzatmadan Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini açıkladı.

    Yıldız golcü, uzayan transfer görüşmeleri sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Yeni yıla girmek için önceden plan yapmıştım. Transfer görüşmeleri başladı fakat beklediğimden daha uzun sürdü. Herhangi bir ilerleme olmuyordu. İstanbul'a dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan beni aradı ve Everton'la kontrat görüşmeleine başlamam için Liverpool' gitmem gerektiğini söyledi."

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:56
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