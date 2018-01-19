"İstanbul'a dönüyordum, Fikret Orman geri çevirdi"
Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada basınına yaptığı açıklamada transferiyle ilgili bilinmeyen bir detayı dile getirdi.
Liverpool Echo'ya özel bir röportaj veren Cenk Tosun, görüşmelerin beklediğinden uzun sürmesi nedeniyle transferin tıkandığını düşünmeye başladığını ve bu nedenle ziyaretini uzatmadan Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini açıkladı.
Yıldız golcü, uzayan transfer görüşmeleri sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Yeni yıla Londrada girmek için önceden plan yapmıştım. Transfer görüşmeleri başladı fakat beklediğimden daha uzun sürdü. Herhangi bir ilerleme olmuyordu. İstanbul'a dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan Fikret Orman beni aradı ve Everton'la kontrat görüşmeleine başlamam için Liverpool' gitmem gerektiğini söyledi."
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:56
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Artık değişim zamanı ,Aziz başkan aday bile olmadan Ali Koç u desteklemeli.
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Betis Ozan için geliyor
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Büyük olasılıkla satılmaz buda Van Persi gibi yattığı yerden parasını alır , 7 milyon euro bonservis veren katara gitmedi , messi sanıyo
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Eyvah yine Cüneyt Çakır
Toplam 2
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idris mhk galatasarayla resmen dalga geçiyor
"İstanbul'a dönüyordum, Fikret Orman geri çevirdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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