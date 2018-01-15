Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu
Stoke City'de forma giyen Saido Berahino, Manchester United maçı öncesi arkadaşlarının diline düştü. Maça bir gün önce gelen Saido Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting tarafından alay konusu oldu.
Stoke City'nin antrenmanına maç kıyafetleri ile gelen Berahino'nun durumunu fırsat bilen takım arkadaşları Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting, Berahino'nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Maç yarın dostum" şeklinde mesaj yazarak İngiliz futbolcuyla alay etmeye başladılar.
Buna oldukça alınan Berahino ise hemen yanıt verdi. "Bazı aptal insanlar beni güldürüyor. Sanki ben maç gününü unutmuşum gibi davranıyorlar" yazarak kendisi ile dalga geçen takım arkadaşlarına karşılık verdi.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:07
-
En zorlusu Vodafone Park
Toplam 2
Yorum
KARTAL35 HELAL SANA ALANYALI OYUNCU.DOĞRU VE GERÇEKLERİ DEDİĞİN İÇİN.BENCEDE ATİBA EN İYİ ORTA SAHA.WADONEPARK MÜKEMMEL STAD.TARAFTAR DÜNYANIN EN İYİ
-
PSG maçında hakemden futbolcuya tekme! | VİDEO
Toplam 1
Yorum
. PATRONNN ÇILDIRDIIII
-
Negredo için 7 milyon
Toplam 7
Yorum
md 9 veya 10 milyona ver başkan.Negredo bjk nin santraforu değil.sen bu paraya bjk ye yakışan hızlı bir santrafor alırsın.
Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.