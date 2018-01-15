;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu

    Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu

    'de forma giyen , maçı öncesi arkadaşlarının diline düştü. Maça bir gün önce gelen , ve Eric Choupo-Moting tarafından alay konusu oldu.

    Bu sezon henüz gol atmayı başaramayan Berahino, sert eleştirilere maruz kalırken, bir de takım arkadaşları tarafından alay konusu oldu. ile oynanacak olan lig maçına bir gün erken gelen Berahino, ve Eric Choupo-Moting'nun diline düştü.



    'nin antrenmanına maç kıyafetleri ile gelen Berahino'nun durumunu fırsat bilen takım arkadaşları ve Eric Choupo-Moting, Berahino'nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Maç yarın dostum" şeklinde mesaj yazarak İngiliz futbolcuyla alay etmeye başladılar.



    Buna oldukça alınan Berahino ise hemen yanıt verdi. "Bazı aptal insanlar beni güldürüyor. Sanki ben maç gününü unutmuşum gibi davranıyorlar" yazarak kendisi ile dalga geçen takım arkadaşlarına karşılık verdi.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN