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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    'lı Villareal, R.Madrid'i deplasmanda yendi

    Enes Ünal'lı Villareal, R.Madrid'i deplasmanda yendi

    , sahasında ağırladığı Villarreal'e 1-0'lık skorla boyun eğerek büyük bir şok daha yaşadı.

    'da 19. hafta karşılaşmalarında Villarreal'i ağırlayan , rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerek ligde üst üste üç, son dokuz maçında ise altıncı puan kaybını yaşadı.

    Villarreal, ligde tarihi boyunca 18. kez çıktığı Real Madrid deplasmanında ilk galibiyetini alırken, Real Madrid ise 2009 yılının Mayıs ayından sonra ilk defa La Liga'da üst üste üç maçta da puan kaybı yaşadı.

    Villarreal'de forma giyen milli oyuncu , yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.

    Real Madrid, maç boyunca baskılı olan taraf olsa da Zinedine Zidane'ın öğrencileri, 87. dakikada gelen gole engel olamadı.

    87. dakikada Enes Ünal'ın şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Fornals, Villarreal'i galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1

    Bu sonucun ardından Real Madrid 32 puanda kalırken, Villarreal ise 31 puana yükseldi.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:15
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