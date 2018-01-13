Enes Ünal'lı Villareal, R.Madrid'i deplasmanda yendi
Real Madrid, sahasında ağırladığı Villarreal'e 1-0'lık skorla boyun eğerek büyük bir şok daha yaşadı.
La Liga'da 19. hafta karşılaşmalarında Villarreal'i ağırlayan Real Madrid, rakibine 1-0'lık skorla boyun eğerek ligde üst üste üç, son dokuz maçında ise altıncı puan kaybını yaşadı.
Villarreal, ligde tarihi boyunca 18. kez çıktığı Real Madrid deplasmanında ilk galibiyetini alırken, Real Madrid ise 2009 yılının Mayıs ayından sonra ilk defa La Liga'da üst üste üç maçta da puan kaybı yaşadı.
Villarreal'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, yedek kulübesinde başladığı maçın 76. dakikasında Carlos Bacca'nın yerine oyuna girdi.
Real Madrid, maç boyunca baskılı olan taraf olsa da Zinedine Zidane'ın öğrencileri, 87. dakikada gelen gole engel olamadı.
87. dakikada Enes Ünal'ın şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Fornals, Villarreal'i galibiyete taşıyan isim oldu: 0-1
Bu sonucun ardından Real Madrid 32 puanda kalırken, Villarreal ise 31 puana yükseldi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:15
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Enes Ünal'lı Villareal, R.Madrid'i deplasmanda yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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