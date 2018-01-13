Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Cenk Tosun'un ilk 11'de başladığı maçta Everton, deplasmanda Tottenham'ı 4-0 yenildi.
İngiltere Premier Lig 23'üncü hafta maçında Tottenham kendi sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol 26'ncı dakikada Heung Min Son'dan geldi. Son, attığı golle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.
47'nci ve 59'uncu dakikalarda sahneye çıkan Harry Kane, 12 dakika içinde attığı 2 golle skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen isim ise Christian Eriksen oldu. Eriksen 81'inci dakikada attığı şık golle maçın skorunu tayin etti: 4-0.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 44 yaparken, Everton 27 puanda kaldı.
CENK İLK MAÇINA ÇIKTI
Geçen hafta rekor ücretle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken, 62'nci dakikada yerini Dominic Calvert Lewin'e bıraktı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
-
Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
-
‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
-
Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.