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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    'un ilk maçında Everton kaybetti

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'un ilk maçında Everton kaybetti

    'un ilk 11'de başladığı maçta Everton, deplasmanda Tottenham'ı 4-0 yenildi.

    23'üncü hafta maçında Tottenham kendi sahasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.

    Wembley Stadı'nda oynanan mücadelede ilk gol 26'ncı dakikada Heung Min Son'dan geldi. Son, attığı golle Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

    47'nci ve 59'uncu dakikalarda sahneye çıkan , 12 dakika içinde attığı 2 golle skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen isim ise Christian Eriksen oldu. Eriksen 81'inci dakikada attığı şık golle maçın skorunu tayin etti: 4-0.

    Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 44 yaparken, Everton 27 puanda kaldı.

    CENK İLK MAÇINA ÇIKTI
    Geçen hafta rekor ücretle 'tan Everton'a transfer olan , ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken, 62'nci dakikada yerini Dominic Calvert Lewin'e bıraktı.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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