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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Tottenham maçında 11'de

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a> Tottenham maçında 11'de

     bu akşam Everton - Tottenham maçının ilk 11'inde yer aldı.

    'tan Everton'a rekor ücretle transfer olan yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor. Yıldız golcü, takımının 23'üncü haftasında Tottenham ile bugün saat 20:30'da oynayacağı mücadelede ilk 11'de görev alacak.11'de başlayacak.

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    TOTTENHAM - EVERTON MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:37
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