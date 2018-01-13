Cenk Tosun Tottenham maçında 11'de
Cenk Tosun bu akşam Everton - Tottenham maçının ilk 11'inde yer aldı.
Beşiktaş'tan Everton'a rekor ücretle transfer olan Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıkıyor. Yıldız golcü, takımının İngiltere Premier Lig 23'üncü haftasında Tottenham ile bugün saat 20:30'da oynayacağı mücadelede ilk 11'de görev alacak.11'de başlayacak..
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- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 20:37
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Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Cenk Tosun Tottenham maçında 11'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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