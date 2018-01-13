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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Allardyce: Cenk için zor bir gündü

    Allardyce: Cenk için zor bir gündü

    Everton'ın teknik patronu Allardyce, 'a daha iyi top servis etmek zorunda olduklarını söyledi.

    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Tottenham yenilgisinin ardından oyuncularını sert bir dille eleştirdi.

    'un ilk 11'de başlayıp 61 dakika sahada kaldığı maçta Everton, Tottenham deplasmanından 4-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü.

    Mücadelenin ardından soruları yanıtlayan Allardyce, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili olarak "Cenk Tosun için çok zor bir gündü. Ona hücumda daha iyi destek olursak, 'ta yaptıklarını bizim için de gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

    2-0'dan sonra pes ettiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımın gösterdiği profesyonellik dışı performans beni şoka uğrattı. 2-0'dan sonra oyunu bıraktık. Daha 44 dakika vardı. Takımın gidişatından endişeliyim. Gelecek haftaki maçı artık çok daha önemli." dedi.

    Everton - WBA maçı 20 Ocak Cumartesi TSİ 18:00'de başlayacak.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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