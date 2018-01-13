Allardyce: Cenk için zor bir gündü
Everton'ın teknik patronu Allardyce, Cenk Tosun'a daha iyi top servis etmek zorunda olduklarını söyledi.
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Tottenham yenilgisinin ardından oyuncularını sert bir dille eleştirdi.
Cenk Tosun'un ilk 11'de başlayıp 61 dakika sahada kaldığı maçta Everton, Tottenham deplasmanından 4-0'lık ağır bir yenilgiyle döndü.
Mücadelenin ardından soruları yanıtlayan Allardyce, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili olarak "Cenk Tosun için çok zor bir gündü. Ona hücumda daha iyi destek olursak, Beşiktaş'ta yaptıklarını bizim için de gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.
2-0'dan sonra pes ettiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımın gösterdiği profesyonellik dışı performans beni şoka uğrattı. 2-0'dan sonra oyunu bıraktık. Daha 44 dakika vardı. Takımın gidişatından endişeliyim. Gelecek haftaki WBA maçı artık çok daha önemli." dedi.
Everton - WBA maçı 20 Ocak Cumartesi TSİ 18:00'de başlayacak.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
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umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
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emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
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