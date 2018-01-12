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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Wenger’in yerine...

    Wenger’in yerine...
    İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, sezon sonunda Arsene Wenger ile yollarını ayırmayı düşünen Arsenal yönetiminin, yıllık 10 milyon euro karşılığında Carlo Ancelotti ile prensipte anlaştığını iddia etti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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