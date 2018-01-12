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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Sanchez savaşı çıktı

    Sanchez savaşı çıktı

    , Şilili yıldız için ’e 25 milyon sterlinlik teklifini iletti

    'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek devleri karşı karşıya getirdi. Manchester City ile anlaşma aşamasına gelen Şilili yıldız için, 'ın da devreye girdiği belirtildi. City'nin 20 milyon sterlin önerdiği Sanchez için, Kırmızılar'ın 25 milyon sterlinlik teklif yaptığı ifade edildi. Arsenal'e ayrıca, Mourinho'nun kadroda düşünmediği Henrikh Mkhitaryan'ın da dahil olduğu bir teklifin iletildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Manchester City ile anlaştığı iddia edilen Alexis Sanchez, bu yıl Arsenal forması altında çıktığı 21 maçta takımına 8 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:26
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