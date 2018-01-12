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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Conte'nin aracına masa düştü

    Conte'nin aracına masa düştü

    ekiplerinden 'nin teknik direktörü , kazadan son anda kurtuldu.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sabah antrenmanına katılmak için kulübün tesislerine giden Conte'nin park halindeki aracının üzerine cam masa düştü.

    Olayın gerçekleşmesinden kısa bir süre önce aracını park ederek takımını çalıştırmaya başlayan İtalyan teknik adam, kazadan kıl payı kurtuldu.

    Tesislerdeki otoparkın üst katında yer alan cam masanın, çıkan şiddetli fırtınaya kapılarak havalandığı ve doğrudan Conte'nin aracının ön camının üzerine düştüğü belirtildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:44
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