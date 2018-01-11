Arsene Wenger dönemi sona eriyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Bayern Münih'in görevine son verdiği Carlo Ancelotti ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bavyera ekibinden ayrıldıktan beri boşta olan İtalyan menajerin sezon sonunda Arsenal'in başına geçeceği iddia edildi.





İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre sezon sonunda Arsene Wenger ile yollarını ayırmayı düşünen Arsenal yönetimi, Ancelotti ile prensipte anlaştı. Haberde, kurt hocanın bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro alacağı yazıldı.

Arsenal'in başında 21 sezonu geride bırakan Wenger, takımın uzun bir süredir şampiyon olamaması nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiri alıyor.