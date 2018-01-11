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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    dönemi sona eriyor!

    Arsene Wenger dönemi sona eriyor!

    En son 'i çalıştıran ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre İtalyan menajer, sezon sonunda ile yollarını ayırmayı planlayan 'in başına geçecek.

    Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından 'in görevine son verdiği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Bavyera ekibinden ayrıldıktan beri boşta olan İtalyan menajerin sezon sonunda 'in başına geçeceği iddia edildi.

    İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre sezon sonunda ile yollarını ayırmayı düşünen Arsenal yönetimi, Ancelotti ile prensipte anlaştı. Haberde, kurt hocanın bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro alacağı yazıldı.

    Arsenal'in başında 21 sezonu geride bırakan Wenger, takımın uzun bir süredir şampiyon olamaması nedeniyle taraftarlardan yoğun eleştiri alıyor.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:32
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