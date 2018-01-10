Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'ın hissedarlarından Farhad Moshiri, mavi beyazlı ekibin eski golcüsü Romelu Lukaku ile sözleşme yenilemek için masaya oturdukları dönemde yaşanan ilginç 'büyü' olayını anlattı.
Moshiri, geçtiğimiz yıl mart ayında Lukaku ile sözleşme yenilemek için masaya oturduklarını, anlaşmanın imzalanmak üzereyken Belçikalı futbolcunun bir anda karar değiştirdiğini söyledi.
Belçikalı golcünün annesiyle telefonda görüştükten sonra bir anda fikir değiştirdiğini anlatan Moshiri "Annesi bir büyücüden aldığı uyarı doğrultusunda bizimle sözleşme yapmayıp Chelsea'ye gitmesi yönünde Lukaku'ya telkinde bulundu" dedi.
Moshiri, Lukaku'ya yeni sözleşmede oldukça cazip şartlar sunduklarını da dile getirirken Lukaku'nun büyücünün uyarısı nedeniyle imzaya yanaşmadığını belirtti.
Lukaku'yu sezon başında 75 milyon pound bedelle Manchester United'a sattıklarını hatırlatan Moshiri, Belçikalı oyuncunun şu anki değerinin 120 milyon pound civarında olduğu değerlendirmesini yaptı.
Bu vesileyle, Everton'ın daha sonra golcü arayışına girdiğini belirten Moshiri, ellerindeki bütçe doğrultusunda en iyi seçim olarak Cenk Tosun'u belirlediklerini ve devre arası transfer döneminde kadrolarına kattıklarını söyledi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 10
Yorum
DELİRDİNİZ Mİ? Yahu adam sahada bas bas bağırıyor ben oynamam diye. Siz tapusunu alıyosunuz.Hem para yok diyosunuz hem de!..Yazık ki ne yazık.Batıyoruz..:(
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 3
Yorum
a.rahim kalksın gitsin bnce çoktan emekli olmuş bjk yi hak etmiyor
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Deniz Yılmaz gitmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
arda1606 böyle para göz futbolcuların parasını verip oynatmayacaksın futbol hayatları bitsin....
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