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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    efsanesi vefat etti!

    Liverpool efsanesi vefat etti!

    ekiplerinden 'da 15 sezon oynayan İskoç kaleci Tommy Lawrence, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Lawrence'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

    1957 yılında Liverpool takımıyla profesyonel kariyerine başlayan İskoç file bekçisi, 1971 yılına kadar İngiliz takımının formasını giydi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:20
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