Liverpool efsanesi vefat etti!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 15 sezon oynayan İskoç kaleci Tommy Lawrence, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Liverpool Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Lawrence'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
1957 yılında Liverpool takımıyla profesyonel kariyerine başlayan İskoç file bekçisi, 1971 yılına kadar İngiliz takımının formasını giydi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:20
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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