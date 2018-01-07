Cenk'in adını yanlış yazdılar!
TivibuSpor muhabirinin Goodison Park'ta bulunan Everton mağazasından Cenk Tosun forması alan bir çiftle yaptığı röportajda ekrana yansıyan görüntü bir anda gündem oldu!
Beşiktaş'tan transfer edilen milli golcü için basılan formalar Merseyside ekibi tarafından resmi kulüp mağazalarında satışa sunuldu. Bugün Goodison Park'taki Everton mağazası önünde röportaj yapan TivibuSpor muhabirinin karşılaştığı bir çift de yeni transfer Cenk Tosun'un formasını almak için oradaydı. Fakat ekranlara çiftin farkında olmadığı ilginç bir detay yansıdı.
Formada, Cenk Tosun'un soyadı 'TUSON' olarak yazılmıştı ve formayı satın alanlar bu hatayı bilmiyordu.
Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı, Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:38
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Schürrle’ye pres
Toplam 7
Yorum
kızıl avrupada pek tutulan bır oyuncu olmayabılır ama Türkiye liginde çok iş yapacağı ortada yetenek on numara uygun bir fiyata alınabılır
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Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”
Toplam 4
Yorum
KAMİL İtalyan ürünleri protesto yapılırken çözüm olarak terim Barselona ürünlerini genişletmek ve sürdürmek için Arda ancak kovuldular olmadı
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 3
Yorum
bu sene fener ilk 3 içinde yer alamaz en iyi ihtimalle 4 yada 5 olur.
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