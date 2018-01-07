Cenk'in adını yanlış yazdılar!

Beşiktaş'tan transfer edilen milli golcü için basılan formalar Merseyside ekibi tarafından resmi kulüp mağazalarında satışa sunuldu. Bugün Goodison Park'taki Everton mağazası önünde röportaj yapan TivibuSpor muhabirinin karşılaştığı bir çift de yeni transfer Cenk Tosun'un formasını almak için oradaydı. Fakat ekranlara çiftin farkında olmadığı ilginç bir detay yansıdı.







Formada, Cenk Tosun'un soyadı 'TUSON' olarak yazılmıştı ve formayı satın alanlar bu hatayı bilmiyordu.

Cenk ile ilgili röportaj yapan muhabir, röportajın sonunda çifti bu konuda uyardı, Everton taraftarı çift yeniden mağazaya girerek bu hatanın düzeltilmesini istedi.