;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Merseyside" derbisi 'un

    "Merseyside" derbisi Liverpool'un

    'nda , sahasında Everton'ı 2-1 yenerek dördüncü tura çıktı.

    Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde , James Milner'ın 35. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Everton'ın 67. dakikada Gylfi Sigurdsson ile eşitliği sağladığı maçta Liverpool, yeni transferi Virgil van Dijk'in 84. dakikadaki golüyle galibiyete uzandı.

    Everton'ın 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı milli futbolcu , işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

    Ev sahibi ekipte Brezilyalı forvet Philippe Coutinho ve Mısırlı golcü Muhammed Salah sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymezken, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile 75 milyon sterline Liverpool'a transfer olan Hollandalı Virgil van Dijk ilk 11'de sahaya çıktı.

    MANCHESTER UNİTED 4. TURDA
    3. tur maçında , 'i 2-0 yendi.

    Championship takımlarından Derby County'i Stadı'nda ağırlayan Manchester United, ilk yarısı golsüz sona eren maçta rakibini 84. dakikada Jesse Lingard ve 90. dakikada 'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek 4. tura çıktı.

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 2-0 kazandıkları son Everton maçına göre kadroda 5 değişikliğe giderek kaleci , Chris Smalling, , Marcus Rashford ve 'a şans verdi.

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Merseyside" derbisi Liverpool'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN