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    05 Ocak 2018, Cuma
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    , 'ye transfer oldu

    <a href="/index/ross-barkley?id=c5c158d2-c9e3-4328-8aba-edf69893f25c" class="" rel="tag">Ross Barkley</a>, <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>'ye transfer oldu

    ekiplerinden , Everton'dan 'i 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.

    Londra ekibinden yapılan açıklamada, " ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki futbolcu, 8 numaralı formayı giyecek" denildi.
    İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Barkley, "Başlayacağım günü iple çekiyorum. gibi bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmak, benim için inanılmaz bir şey. Umarım kendimi geliştirerek, daha fazla gol atarım" dedi.

    ?Everton'ın 'i 'ye 17 milyon Euro karşılığında gönderdiği belirtilirken, Bu paranın Beşiktaşlı Cenk Tosun'un transferinde kullanılacağı ifade edildi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:22
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