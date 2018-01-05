Ross Barkley, Chelsea'ye transfer oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Everton'dan Ross Barkley'i 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, "Ross Barkley ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki futbolcu, 8 numaralı formayı giyecek" denildi.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Barkley, "Başlayacağım günü iple çekiyorum. Chelsea gibi bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmak, benim için inanılmaz bir şey. Umarım kendimi geliştirerek, daha fazla gol atarım" dedi.
?Everton'ın Ross Barkley'i Chelsea'ye 17 milyon Euro karşılığında gönderdiği belirtilirken, Bu paranın Beşiktaşlı Cenk Tosun'un transferinde kullanılacağı ifade edildi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:22
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O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn vall burasi turkiye uc ay sonra hepsi birden kapi önune konursalarda sasmammmmm
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O isim de mi G.Saray'a geliyor?
Toplam 6
Yorum
metinn ilk 11 de cikamiyacaklarina göre bence pek sorun yoook derim
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Bessat da listede
Toplam 3
Yorum
Ercan Emekliler takımı kuruyoruz heralde
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