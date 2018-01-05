;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da sürpriz gelişme! İmza töreni...

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'da sürpriz gelişme! İmza töreni...

    ekiplerinden Everton'ın, 27 milyon Euro'ya 'tan transfer ettiği için düzenleyeceği imza töreni ertelendi.

    Adı bir süredirEverton ile anılan Beşiktaşlı futbolcu 'un transferi resmen gerçekleşti. 'ın yıldız golcüsü şu an Everton için sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpool'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

    26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

    Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

    Türkiye saati ile 20'de imza atması beklenen 'un sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da sürpriz gelişme! İmza töreni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN