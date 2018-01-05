Cenk Tosun'da sürpriz gelişme! İmza töreni...
Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, 27 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için düzenleyeceği imza töreni ertelendi.
Adı bir süredirEverton ile anılan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un transferi resmen gerçekleşti. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü şu an Everton için sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpool'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.
26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.
Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)
Türkiye saati ile 20'de imza atması beklenen Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:35
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
Toplam 2
Yorum
özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 15
Yorum
MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
Toplam 1
Yorum
karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
Cenk Tosun'da sürpriz gelişme! İmza töreni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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