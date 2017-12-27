Tarihin en pahalı defansı Van Dijk
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil Van Dijk'i 85 milyon euro'ya kadrosuna kattı
Premier Lig ekiplerinden Liverpool, rekor bir transfere imza attı. Southampton'da forma giyen defans oyuncusu Van Dijk'i 85 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk'i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.
TARİHİN EN PAHALI DEFANSI
Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk'i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.
TARİHİN EN PAHALI DEFANSI
Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Tarihin en pahalı defansı Van Dijk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.