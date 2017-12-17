 Manchester United deplasmanda galip geldi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    deplasmanda galip geldi

    <a href="/index/manchester_united?id=4b6d6eff-fd21-4d26-a35b-b3f1ea277a00" class="" rel="tag">Manchester United</a> deplasmanda galip geldi

    Konuk olduğu West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup eden , lider Manchester City ile 11 puanlık farkı korudu

    İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren , deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etti.

    Ligin 18. haftasında West Bromwich Albion ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan , 27. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    İkinci yarıda ev sahibi West Bromwich Albion 77. dakikada Gareth Barry'nin attığı golle farkı bire indirse de müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

    Manchester United puanını 41'e çıkardı ve lider Mancester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. West Bromwich Albion ise 14 puanda kaldı.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
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