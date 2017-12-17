Manchester United deplasmanda galip geldi
Konuk olduğu West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City ile 11 puanlık farkı korudu
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester United, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 18. haftasında West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester United, 27. dakikada Romelu Lukaku ve 35. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda ev sahibi West Bromwich Albion 77. dakikada Gareth Barry'nin attığı golle farkı bire indirse de Manchester United müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Manchester United puanını 41'e çıkardı ve lider Mancester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. West Bromwich Albion ise 14 puanda kaldı.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:03
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Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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