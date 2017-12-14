Arsenal N'Zonzi'yi transfer ediyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla'nın orta saha oyuncusu Steven N'Zonzi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sevilla'da teknik direktörüyle problemler yaşayan ve ayrılmak isteyen N'Zonzi ile Juventus, Everton ve Arsenal yakından ilgileniyor. İspanya kaynaklı haberlere göre, Arsenal Fransız oyuncu için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oyuncuya bonservis bedeli olarak 37 milyon Euro ödeyecek olan Londra temsilcisi, bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak.
Sevilla ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon La Liga'da 10 Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giydi. N'Zonzi, Sevilla'ya transfer olmadan önce Premier Lig ekiplerinden Stoke City'de top koşturdu.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:08
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 6
Yorum
ufuk Ultraaslan, GS gibi ulu bir çınarı içten kemiren bir kurt sürüsüdür acilen kendini fesh etmeli,Ayrıca GS malum kişinin arka bahçesi değildir
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Valbuena’dan resital
Toplam 5
Yorum
nihat zaten kalite
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Bize neler oluyor!
Toplam 4
Yorum
GS EY GAFİL!!!! TÜM BÜYÜK MAÇLARI REZİLCE KAYBEDEN BİR T. DİREKTÖR BOZUNTUSUNA SAHİP OLDUKÇA RAHAT EDEMEYCEĞİNİ ANLAYAMADIN MI HALA?
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