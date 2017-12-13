Wolverhampton, Premier Lig’e göz kırpıyor
İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan ve İngiltere Chmapionship’te mücadele eden Wolverhampton Wanderers, bu sezon Premier Lig’e göz kırpıyor.
Kulüp tarihinde 4 FA Cup Şampiyonluğu, 3 İngiltere lig şampiyonluğu bulunan Wolverhampton, bu sezon ligde 21. hafta itibariyle 48 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Cardiff City'e de 4 puan fark atmış durumda. 1957-1958, 1958-1959 sezonlarında Premier Lig'de üst üste şampiyonluk yaşamış olan ada temsilcisi, iki şampiyonluğu 1959-1960 sezonunda aldığı FA Cup Şampiyonluğu ile taçlandırmıştı.
2011-2012 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden turuncu-siyahlılar, o sezon sonunda düşüş serisi yaşayarak, Championship'e geriledi. 2012-2013 sezonunda Championship'te de tutunamayan Wolverhampton, 51 puanla 23. sırada lige veda etti. 2013-2014 sezonunda İngiltere 1. Ligi'nde boy gösteren turuncu-siyahlı ekip, sezon sonunda Championship'e geri gelerek, 2014-2015 sezonunu 78 puanla 7. sırada noktaladı. 2014-2015 sezonunda Championship'te mücadele eden Wolverhampton, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da Premier Lig hasretini tazeledi.
Bu sezon 21. hafta itibariyle zirvede bulunan ada ekibi, çıkışını devam ettirerek, Premier Lig'de kendisine yer bulmayı hedefliyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
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Ryan Donk'a talip var!
Toplam 3
Yorum
tunay Donk bu kadar kolay silinmemeliydi . bir çok takımda rahat oynar .
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Cengiz Ünder, Bundesliga yolcusu
Toplam 4
Yorum
SSS AVRUPADA NE VAR KARDEŞİM..TÜRKİYEDE KALIN FUTBOLUMUZ GELİŞSİN AVRUPA BİZE GELSİN...PARAYSA BURADADA VAR....
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İlginç diyalog: Biz seni yedirmeyiz dedikçe...
Toplam 13
Yorum
orkun C* aynısını fırsat bulunca ŞEnol hocaya yapmak içinde her fırsatı değerlendiren hazımsız gazeteci haberi. seviyopruz Caneri
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