 Wolverhampton, Premier Lig’e göz kırpıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Wolverhampton, Premier Lig’e göz kırpıyor

    Wolverhampton, Premier Lig’e göz kırpıyor

    İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan ve İngiltere Chmapionship’te mücadele eden Wolverhampton Wanderers, bu sezon Premier Lig’e göz kırpıyor.

    İngiltere'nin en eski kulüplerinden olan , İngiltere Championship'teki istikrarlı gidişini sürdürerek, Premier Lig'e yükselmeyi hedefliyor. Daha önce birçok kez Premier Lig ve Championship arasında gidip gelen Wolverhampton, Championship'te bu sezon 21. hafta itibariyle 15 galibiyete imza atarken, 3 kez mağlup oldu. Ada ekibi 3 mücadeleden ise puansız döndü.

    Kulüp tarihinde 4 FA Cup Şampiyonluğu, 3 İngiltere lig şampiyonluğu bulunan Wolverhampton, bu sezon ligde 21. hafta itibariyle 48 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Cardiff City'e de 4 puan fark atmış durumda. 1957-1958, 1958-1959 sezonlarında Premier Lig'de üst üste şampiyonluk yaşamış olan ada temsilcisi, iki şampiyonluğu 1959-1960 sezonunda aldığı FA Cup Şampiyonluğu ile taçlandırmıştı.

    2011-2012 sezonunda Premier Lig'de mücadele eden turuncu-siyahlılar, o sezon sonunda düşüş serisi yaşayarak, Championship'e geriledi. 2012-2013 sezonunda Championship'te de tutunamayan Wolverhampton, 51 puanla 23. sırada lige veda etti. 2013-2014 sezonunda İngiltere 1. Ligi'nde boy gösteren turuncu-siyahlı ekip, sezon sonunda Championship'e geri gelerek, 2014-2015 sezonunu 78 puanla 7. sırada noktaladı. 2014-2015 sezonunda Championship'te mücadele eden Wolverhampton, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında da Premier Lig hasretini tazeledi.

    Bu sezon 21. hafta itibariyle zirvede bulunan ada ekibi, çıkışını devam ettirerek, Premier Lig'de kendisine yer bulmayı hedefliyor.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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