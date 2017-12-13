City'den Premier Lig'de 15 maçlık galibiyet serisi

Premier Lig'de Manchester City fırtınası esmeye devam ediyor.

17. hafta maçında Swansea'ye konuk olan City, deplasmanda 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini alan Manchester ekibi, Arsenal'e ait 14 maçlık rekoru da kırdı.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren goller ise 34'de Kevin de Bruyne, 85'te Agüero ile 27 ve 52. dakikalarda David Silva'dan geldi.

Bu sonuçla 49 puana yükselen City, en yakın rakibi Manchester United'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.