City'den Premier Lig'de 15 maçlık galibiyet serisi
Manchester City, Premier League'de oynadığı son 15 maçı da kazandı ve lig rekoru kırdı.
Premier Lig'de Manchester City fırtınası esmeye devam ediyor.
17. hafta maçında Swansea'ye konuk olan City, deplasmanda 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 15. galibiyetini alan Manchester ekibi, Arsenal'e ait 14 maçlık rekoru da kırdı.
Manchester City'e farklı galibiyeti getiren goller ise 34'de Kevin de Bruyne, 85'te Agüero ile 27 ve 52. dakikalarda David Silva'dan geldi.
Bu sonuçla 49 puana yükselen City, en yakın rakibi Manchester United'ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:59
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Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Toplam 3
Yorum
tencere tavaci gurultu kirliligi yaptiklari kesin tencere tava caliyorlar olacak okadar ruhlari kirli gurultuleride kirli olmasi sasirtmiyor.
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
audemars Kızılyıldız Türk Takımı da Kızılyıldız şeklinde yazıp okuyoruz Takımın ismi Crevena Zvezda Diğer takımlarında Türkçe karşılığını yaz o zaman
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Beşiktaş resmi teklif yaptı
Toplam 3
Yorum
ediz karınca cenk 2 seneden beri yedekti ne kadar rahat kazanıyorduk senol hoca sunun farkında değil hiçbir zaman 1.forvet olamayacak insalla gider
City'den Premier Lig'de 15 maçlık galibiyet serisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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