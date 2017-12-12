Van Gaal'den Mourinho'ya eleştiri
Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'yu takıma sıkıcı futbol oynattığı gerekçesiyle eleştirdi.
Van Gaal, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, 2014-2016 yıllarında görev yaptığı eski takımı Manchester United'ın oyun tarzını beğenmediğini belirterek, "Manchester United yerine Manchester City'yi izlemeyi tercih ediyorum. Eldeki imkanlar göz önüne alındığında Manchester United'da çalıştığım dönemin kariyerimin en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel futbol oynamamıza karşın İngiltere'de takdir edilmiyordu. Manchester United'ın bu sezon ortaya koyduğu performansa baktığımda, çok sıkıcı futbol oynamalarına rağmen Mourinho'nun benim kadar eleştirilmediğini görüyorum." ifadelerini kullandı.
Geçmişte Manchester United'a oynattığı futbolun daha ofansif olduğunu savunan 66 yaşındaki Van Gaal, "Manchester United şu anda daha defansif oynuyor. Görev yaptığım dönemde takıma hücum futbolu oynattığımın kanıtı, rakiplerin bize karşı kale önüne otobüs park edermiş gibi oynamasıydı. Rakipler artık Manchester United'a karşı böyle oynamıyor çünkü Mourinho defansif futbolu tercih ediyor." yorumunu yaptı.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon 16 haftada 35 puan toplayan Manchester United, geçen hafta sahasında 2-1 yenildiği lider Manchester City'nin 11 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:27
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
Yorum
planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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