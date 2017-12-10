Manchester derbisi | CANLI
Manchester United-Manchester City derbisi için nefesler tutuldu. Tüm Avrupa'nın sonucunu merakla beklediği karşılaşmada şampiyonluğun iki favorisi karşılaşıyor.
İngiltere Premier Lig'de haftanın karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'i evinde konuk ediyor. Manchester derbisi sadece Ada'da değil, tüm Avrupa'da futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Ligde şampiyonluk mücadelesinde en iddialı iki ekip konumunda olan Manchester ekiplerinin mücadelesinde iki takımın da galibiyetten başka bir düşüncesi yok. Bu maç ayrıca futbolun iki dehası Jose Mourinho ile Pep Guardiola'yı da bir kez daha karşı karşıya getirecek.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester derbisi heyecanı... Şehrin kırmızı tarafı Manchester United sahasında şehrin mavi tarafı olan Manchester City'i konuk ediyor. Bu akşam TSİ 19.30'da Old Trafford'ta hakem Michael Oliver düdük çalıyor. Heyecanla beklenen Manchester derbisi S Sport'ta ekrana gelecek.
Ligde son durum
Premier Lig'de sezona Manchester'ın iki devi hızlı başladı.Geride kalan 15 haftada Manchester City 43 puan toplayarak zirvenin sahibi olurken, Manchester United ise 35 puanla 2. sırada yer alıyor. Geçen yılın şampiyonu Chelsea'nin 32 puanı var ve 3. sırada. Ligde 4. sırada 29 puanlı Liverpool bulunuyor. Öte yandan 5. Tottenham, 6. Arsenal ve 7. Burnley ise 28 puana sahip.
Sakat ve cezalılar
Ev sahibi ManU'da Eric Bailly sakat, Paul Pogba ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. City'de ise sakatlıkları süren Benjamin Mendy ile John Stones maç kadrosunda yer alamayacak.
SAAT: 19.30
STAT: Old Trafford
M.UTD: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Young, Matic, Herrera, Martial, Lingard, Rashford, Lukaku.
M.CITY: Ederson, Walker, Otamendi, Kompany, Delph, Fernandinho, David Silva, De Bruyne, Sterling, Sane, Gabriel Jesus.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:03
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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