Mkhitaryan gözden düştü
Manchester United'ın Ermeni yıldızı Henrikh Mkhitaryan, Kırmızı Şeytanlar'da eski günlerini arar oldu.
Son iki karşılaşmada da Jose Mourinho'nun kadroya almadığı Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan, İngiliz devinde zor günler geçiriyor.
Bir zamanlar ManU'nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan 28 yaşındaki oyuncu, Paul Pogba'nın da sakatlıktan kurtulup takıma dönüşüyle kendisine ilk 11'de yer bulamaz oldu.
Borussia Dortmund'dan 2015-16 sezonu sonunda 30 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle transfer edilen Ermeni milli oyuncu ilk birkaç ay zorlansa da sonradan hızını almış ve ilk sezonunu 11 golle tamamlayarak Manchester United'ın Avrupa Ligi zaferinde büyük pay sahibi olmuştu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:00
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F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Toplam 3
Yorum
AKİF GÜN AFİYET OLSUN.ŞİMDİ VARDARIN GRUPLARDA TEK PUAN ALAMAYAN VARDARA ELENDİKLERİNİ SÖYLEMEYEYİM SERPMEYE YAZIK OLUR
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Yapma bunu Konya
Toplam 7
Yorum
SenoL34 1-0 dan sonra 2-3 olabilirdi ancak topçuların laubali ve beceriksiz davranışları 90 3 de ders niteliğinde geri tepti.
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Messi, City’ye
Toplam 4
Yorum
meto67 giderse biter
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