 Mkhitaryan gözden düştü – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Mkhitaryan gözden düştü

    Mkhitaryan gözden düştü

    Manchester United'ın Ermeni yıldızı Henrikh Mkhitaryan, Kırmızı Şeytanlar'da eski günlerini arar oldu.

    Son iki karşılaşmada da Jose Mourinho'nun kadroya almadığı Ermeni oyuncu Henrikh Mkhitaryan, İngiliz devinde zor günler geçiriyor.

    Bir zamanlar ManU'nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden olan 28 yaşındaki oyuncu, Paul Pogba'nın da sakatlıktan kurtulup takıma dönüşüyle kendisine ilk 11'de yer bulamaz oldu.

    Borussia Dortmund'dan 2015-16 sezonu sonunda 30 milyon euro karşılığında büyük beklentilerle transfer edilen Ermeni milli oyuncu ilk birkaç ay zorlansa da sonradan hızını almış ve ilk sezonunu 11 golle tamamlayarak Manchester United'ın Avrupa Ligi zaferinde büyük pay sahibi olmuştu.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:00
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