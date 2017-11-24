 Bilic teklifi reddetti! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Bilic teklifi reddetti!

    Bilic teklifi reddetti!

    West Ham United ile yollarını ayıran 'e yine bir İngiliz kulüp talip oldu.

    West Ham United'ın başında 2.5 sezon geçirdkten sonra geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 'e bir başka Premier Lig kulübü talip oldu.

    49 yaşındaki Hırvat hocayla görüşme yapmak istediklerini belirten West Bromwich Albion yöneticilerine Bilic, 'Futbola geri dönmek için henüz erken' cevabını verdi ve teklifi reddetti.

    West Brom'un Çinli sahibi Guochuan Lai, Tony Pulis'in pazartesi günü görevden ayrılmasının ardından Hırvat menajeri takımın başına geçirmek istiyordu. Premier Lig tecrübesi olan bir menajere takımı emanet etmek isteyen Lai, Bilic'in kendisine zaman ayırmak ve ailesi ile vakit geçirmek istemesi nedeniyle Hırvat hocadan vazgeçmek zorunda kaldı.

    West Ham'ın başına geldiği ilk sezonda takımı ligde 7. yapan, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Bilic, bu sezon iç sahada aldığı Liverpool mağlubiyetinin ardından görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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