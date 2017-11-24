Bilic teklifi reddetti!
West Ham United ile yollarını ayıran Slaven Bilic'e yine bir İngiliz kulüp talip oldu.
49 yaşındaki Hırvat hocayla görüşme yapmak istediklerini belirten West Bromwich Albion yöneticilerine Bilic, 'Futbola geri dönmek için henüz erken' cevabını verdi ve teklifi reddetti.
West Brom'un Çinli sahibi Guochuan Lai, Tony Pulis'in pazartesi günü görevden ayrılmasının ardından Hırvat menajeri takımın başına geçirmek istiyordu. Premier Lig tecrübesi olan bir menajere takımı emanet etmek isteyen Lai, Bilic'in kendisine zaman ayırmak ve ailesi ile vakit geçirmek istemesi nedeniyle Hırvat hocadan vazgeçmek zorunda kaldı.
West Ham'ın başına geldiği ilk sezonda takımı ligde 7. yapan, geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan Bilic, bu sezon iç sahada aldığı Liverpool mağlubiyetinin ardından görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
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Messi, City’ye
Toplam 3
Yorum
Messi 400 mil. Euro ya M.city gider yıllık 30 mil euro imza parası , aynı etkili futbolunu orada da gösterir çünkü o dünyanın en iyisi nokta.
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Muslera’ya ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
salih muslera yantoplara hiç çıkmıyor aslında çok abartılıyor orta bir kaleci.
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 12
Yorum
Kıl Bu ne yaa..>Akılları sıra espri mi yapmışlar yada kapak ..utanmazlar..
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