Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City, Chelsea, Liverpool ve Manchester United rakiplerini yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.

Ligin 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Leicester City ile karşılaşan Manchester City, 45. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Manchester City, 49. dakikada Kevin de Bruyne'ün golüyle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Puanını 34'e çıkaran Manchester City, bu haftayı da lider kapatmayı garantilerken, Manchester United ile arasındaki puan farkını korudu. Leicester City ise 13 puanla 12'nci sırada yer aldı.

Chelsea farklı kazandı

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki son şampiyon Chelsea, West Bromwich deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'nin golleri, 17. dakikada Alvaro Morata, 23. ve 62. dakikalarda Eden Hazard, 38. dakikada Marcos Alonso'dan geldi.

Puanını 25'e çıkaran Chelsea üçüncü sıradaki yerini korurken, West Bromwich ise 10 puanla 17. sırada kaldı.

Liverpool ise Anfield Stadı'nda ağırladığı Southampton'ı 31'inci ve 41'inci dakikalarda Mohamed Salah, 68'inci dakikada ise Philippe Coutinho'nun golleriyle 3-0 yendi.

Liverpool, 22 puanla 5'inci sıradaki yerini korurken, Southampton ise 13 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

Manchester United, Newcastle United'a 4 gol attı

Günün son maçında Manchester United, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Newcastle United, 14. dakikada Dwight Gayle'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Manchester United, 37. dakikada Anthony Martial ve 45. dakikada Chris Smalling'in golleriyle ilk yarı 2-1 önde geçti.

İkinci yarıda da ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekipte uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Paul Pogba, 54. dakikada skoru 3-1'e getirdi. 70. dakikada ağları havalandıran Romelu Lukaku, takımının sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.

Öte yandan, İsveçli yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic de uzun bir sakatlık döneminin ardından 77. dakikada Martial'in yerine oyuna dahil oldu.

Manchester United, puanını 26'ya çıkararak ikinci sıradaki yerini korurken, Newcastle United ise 14 puanla 11'inci sırada yer aldı.