Guardiola ayın teknik direktörü seçildi
İngiltere Premier Lig lideri Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ekim ayının teknik direktörü seçildi.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan habere göre, ekim ayında ortaya koyduğu performansla meslektaşları Mauricio Pochettino, Arsene Wenger ve Sean Dyche'yi geride bırakan 46 yaşındaki Guardiola, en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.
Katalan teknik adam yönetiminde 11. haftayı 31 puanla namağlup lider kapatan Manchester City, geçen ay Stoke City'yi 7-2, Burnley'yi 3-0 ve West Bromwich Albion'ı da 3-2 mağlup etti.
İki sezondur Premier Lig'de görev yapan Katalan teknik adam, bu sezon iki, toplamda ise üçüncü kez bu ödülün sahibi oldu.
Öte yandan, ekim ayının futbolcusu ödülünü Manchester City forması giyen 21 yaşındaki Leroy Sane, ayın golü ödülünü ise Southampton'ın 24 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofiane Boufal kazandı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:10
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Guardiola ayın teknik direktörü seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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