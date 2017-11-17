 Ekim ayının en iyi Sane – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Ekim ayının en iyi Sane

    Ekim ayının en iyi Sane

    Premier Lig'in yenilgisiz lideri Manchester City'nin genç yıldızı , yapılan oylamada Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

    Ekim ayında çıktığı Burnley, Stoke City ve West Bromwich maçlarında 3 gol ve 3 asist yapan Alman oyuncu, bu sezon toplamda 6 gol, 5 asistle takımının dikkat çeken ismi oldu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:35
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