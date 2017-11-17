Ekim ayının en iyi Sane

Premier Lig'in yenilgisiz lideri Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane, yapılan oylamada Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Ekim ayında çıktığı Burnley, Stoke City ve West Bromwich maçlarında 3 gol ve 3 asist yapan Alman oyuncu, bu sezon toplamda 6 gol, 5 asistle takımının dikkat çeken ismi oldu.