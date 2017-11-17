Ekim ayının en iyi Sane
Premier Lig'in yenilgisiz lideri Manchester City'nin genç yıldızı Leroy Sane, yapılan oylamada Ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:35
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Kriz kapıda!
Toplam 10
Yorum
her haberin altında ağlayıp duruyorsun.Ligin sonuncusunu bile yenemiyorsun.Hazmedemiyorsan izleme kardeşim.İyi oynayan takımlara çamur atmakla eline ne geçiyor?
-
Kriz kapıda!
Toplam 10
Yorum
her haberin altında ağlayıp duruyorsun.Ligin sonuncusunu bile yenemiyorsun.Hazmedemiyorsan izleme kardeşim.İyi oynayan takımlara çamur atmakla eline ne geçiyor?
-
Kriz kapıda!
Toplam 10
Yorum
her haberin altında ağlayıp duruyorsun.Ligin sonuncusunu bile yenemiyorsun.Hazmedemiyorsan izleme kardeşim.İyi oynayan takımlara çamur atmakla eline ne geçiyor?
Ekim ayının en iyi Sane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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