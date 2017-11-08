Devlerin savaşı!
Barcelona’nın uzun süredir peşinde olduğu Philippe Coutinho için Real Madrid de harekete geçti, tam 200 milyon euro’yu gözden çıkardı.
İMZALAR OCAKTA ATILIYOR
İngiliz ekibinin istediği rakamı öneren Madrid'in, ara transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuya imza attıracağı belirtildi. Brezilyalı futbolcu, 6. yılına girdiği Liverpool ile bu sezon 9 resmi karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu arada Barcelona'nın Coutinho transferini gerçekleştirememesi halinde Atletico Madrid'in yıldızı Griezmann'a teklif götüreceği ileri sürüldü.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:10
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
-
Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
-
O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Devlerin savaşı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.