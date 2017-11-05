SON DAKİKA: Slaven Bilic'ten istifa açıklaması

West Ham, sahasında Liverpool karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu karşılaşmayla birlikte teknik direktör Slaven Bilic'in kulüpteki geleceği de belirsiz bir hal aldı.

Adı Fenerbahçe'yle anılan Bilic'in, kulübün sahibi David Sullivan ve David Gold ile görüştükten sonra görevine son verilmesi bekleniyor.

Sahasında üst üste 2 maçından yenilgiyle ayrılan 49 yaşındaki Bilic, Liverpool maçı sonrası BBC Sport'a ayrılık imasında bulundu.

"Üzerimdeki baskı maçtan maça artıyor" diyen Hırvat çalıştırıcı, "Kendimi başarısız hissetmiyorum. Ancak kulübün durumu şuanda iyi gitmiyor. Kulübün sahipleri birlikte çalıştığımız 2.5 senede beni çok desteklediler. Bundan sonra kulübün ne yapacağını göreceğiz. Kulüp kişilerin üzerindedir" dedi.

Milli maçlara verilecek aranın kendileri için durumu değiştirmeye yetmeyeceğini itiraf eden Bilic, "Kendime her zaman güveniyorum ama şuanda durumlar çok zor" dedi.





Liverpool, West Ham'ı farklı yendi



İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Liverpool, deplasmanda West Ham United'ı 4-1 yendi.





Alman Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool, 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan Liverpool, 21. dakikada Mohamed Salah, 24. dakikada ise Joel Matip'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

West Ham United, 55. dakikada Arjantinli oyuncusu Manuel Lanzini'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Liverpool, 56. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 75. dakikada ise yine Salah'ın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Liverpool, 19 puan ve maç fazlasıyla 6'ncı sıraya çıkarken, West Ham United 9 puanla 17'nci sıraya geriledi.