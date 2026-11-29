2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Somaspor'u 3-2 mağlup etti.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Somaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-yeşillilerin gollerini 50. ve 58. dakikalarda Tahsin Bülbül, 61. dakikada Çekdar Orhan kaydetti. Manisa temsilcisinin gollerini ise 9. dakikada Mert Polat Keklik, 90. dakikada Bilal Selamat kaydetti.