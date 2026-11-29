AnasayfaTFF 2. Lig Menemen FK Teknik Direktörü Tolga Doğantez: Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz
Menemen FK Teknik Direktörü Tolga Doğantez: Kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz
Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen bugün deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi alıp üst sıralardan uzaklaşan Menemen bugün deplasmanda Erbaaspor'un rakibi olacak. Menemen FK'nın teknik direktörü Tolga Doğantez, "Kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.