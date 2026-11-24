2. Lig Kırmızı Grup'a müthiş bir başlangıç yapan ve üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye kurulan Sakaryaspor, ardından büyük bir düşüşe geçti. Erzincanspor'a kendi evinde ilk mağlubiyetini alan yeşil-siyahlılar, ardından 52 Ordu ve Ankara Demir'e de yenildi. Üst üste üç maçtan da puansız ayrılarak taraftarlarını şoka uğratan Sakaryaspor'da yönetim reaksiyon aldı ve teknik direktör Ümit Bozkurt'la yollarını ayırdı.

İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Yapılan bu kan değişiminin ardından koltuğa Ercüment Coşkundere oturdu. Tecrübeli teknik adamın takımın başına gelmesiyle birlikte Sakaryaspor yeniden çıkışa geçti. Önce 12 Bingöl'ü deplasmanda tek golle geçen yeşil-siyahlılar, sonrasında ise Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı Serik Spor'u 4 golle devirdi ve zirve yarışına devam etti. Puanını 25'e yükselten Tatangalar, 52 Ordu'nun 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor.