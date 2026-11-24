2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenen Aliağa Futbol, Adana Demirspor deplasmanında da kazanmayı başardı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta evinde Sebatspor'u 2-0 yenen Aliağa Futbol, Adana Demirspor deplasmanında da kazanmayı başardı. Bu galibiyetiyle puanını 29 yükselten Aliağa FK haftayı 3'üncü sıraya tırmamlamayı başardı.