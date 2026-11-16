Aliağa’da Ateş dönemi bitti

Aliağa FK'de, Ankaraspor beraberliğinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Aliağa ile 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 06:50
Aliağa FK'de, Ankaraspor beraberliğinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, Aliağa ile 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.