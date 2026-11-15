Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 2. Lig Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!

Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 22:31
Sakaryaspor'da Ümit Bozkurt dönemi sona erdi!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Son müsabakasında, evinde Ankara Demir'e 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip son üç maçında mağlup oldu. Sakaryaspor, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Belçika - İtalya | CANLI
İspanya-İngiltere | CANLI
DİĞER
Basketbol Süper Ligi'nde dev derbi! Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Emekli maaşlarına iyileştirme geliyor! Bakan Şimşek tarih verdi: Bütün emeklilere dokunulacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hırvatistan-Çekya | CANLI
Milli Takım'da sakatlık! İlk 11'de değişikliğe gidildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! Derbide kazanan Fenerbahçe Tarfin! 22:41
Sakaryaspor'da ayrılık kararı! Sakaryaspor'da ayrılık kararı! 22:31
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var" Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! "Kas problemi var" 22:18
Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! Beşiktaş, Bursaspor karşısında galip! 20:19
Galatasaray Daikin deplasmanda galip! Galatasaray Daikin deplasmanda galip! 19:32
Trabzonspor, Zenit'e yenildi! Trabzonspor, Zenit'e yenildi! 18:56
Daha Eski
Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık! 18:19
Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! Sinan Cankurt'tan tarihi madalya! 16:56
Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! Milli tenisçimiz Tayland'da şampiyon oldu! 16:52
Trabzonspor'dan Augusto paylaşımı! Trabzonspor'dan Augusto paylaşımı! 16:45
Zenit-Trabzonspor | CANLI Zenit-Trabzonspor | CANLI 16:40
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 16:22