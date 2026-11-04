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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 2. Lig Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi!

Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2026 19:56
Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.

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