Menemen FK hasretini dindirdi

2’nci Lig Beyaz Grup’ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi. Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta düşme hattındaki rakibini 3-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler 13 puana ulaşıp play-off için umutlandı. Menemen FK bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.