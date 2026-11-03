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Anasayfa TFF 2. Lig Menemen FK hasretini dindirdi

Menemen FK hasretini dindirdi

2’nci Lig Beyaz Grup’ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Menemen FK hasretini dindirdi
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alıp üst sıralara tırmanamayan Menemen Futbol Kulübü, Hatayspor maçıyla galibiyet hasretini dindirdi. Sahası bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı maçta düşme hattındaki rakibini 3-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler 13 puana ulaşıp play-off için umutlandı. Menemen FK bu hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.
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