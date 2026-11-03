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Anasayfa TFF 2. Lig Elazığspor liderliği kaptı

Elazığspor liderliği kaptı

Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK’nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında takılmasıyla 2. Lig Beyaz Grup’ta liderlik koltuğuna geçti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Elazığspor liderliği kaptı
Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında takılmasıyla 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğuna geçti. Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenilmesiyle 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Seza Çimento Elazığspor'a geçti. Bordo-beyazlı kulüp attığı 27 golle grubun en fazla gol atan 2. takımı olurken, yediği 7 golle de grubun en az gol yiyen takımı oldu.
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