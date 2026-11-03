Elazığspor liderliği kaptı

Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK’nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında takılmasıyla 2. Lig Beyaz Grup’ta liderlik koltuğuna geçti.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Seza Çimento Elazığspor, Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor deplasmanında takılmasıyla 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğuna geçti. Aliağa FK'nın İnegöl Kafkasspor'a deplasmanda 3-2 yenilmesiyle 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik Seza Çimento Elazığspor'a geçti. Bordo-beyazlı kulüp attığı 27 golle grubun en fazla gol atan 2. takımı olurken, yediği 7 golle de grubun en az gol yiyen takımı oldu.