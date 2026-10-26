Ömer Faruk dönemi bitti

Kahramanmaraş İstiklalspor'da, Karacabey Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Kahramanmaraş İstiklalspor'da, Karacabey Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından görevinden ayrılan Mahir, yayımladığı veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.